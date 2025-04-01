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رياضة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتخطى مانشستر يونايتد بهدف

نوتنجهام فورست، فيتو
نوتنجهام فورست، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق نوتنجهام فورست فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف نوتنجهام اللاعب أنطوني إيلانجا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.

أعلن روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

دخل فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ليندلوف، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: نصير مزراوي، أوجارتي، برونو فيرنانديز، دالوت.

خط الهجوم: إريكسن، جارناتشو، هويلوند.

نوتنجهام فورست، فيتو
نوتنجهام فورست، فيتو

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر يونايتد

دخل فريق نوتنجهام فورست مباراته أمام مانشستر يونايتد بتشكيل يضم كلًّا من:

سليس - ويليامز - موريلو - ميلنكوفيتش - أينا - ياتس - أندرسن - إيلانجا - جيبس وايت - دانيلو - أونيي.

 

موعد مباراة نوتنجهام ضد مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام، يوم الثلاثاء في البريميرليج، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة.

وستذاع مباراة فريق نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة “BEIN Sports HD 1” بتعليق جواد بدة.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم حيث ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري وتراجع إلى المركز 13، كما ودع بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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