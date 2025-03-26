الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يجهز 70 مليونًا لضم نجم مانشستر يونايتد

كوبي ماينو
كوبي ماينو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد، من أجل تدعيم صفوف النيراتزوري.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "إنتر ميلان يراقب وضع لاعب الوسط الإنجليزي كوبي ماينو مع مانشستر يونايتد، تمهيدا لضمه بداية من الصيف المقبل".

وأضاف: "ماينو من أبرز نجوم اليونايتد، ومع ذلك يظل واحدًا من أقل اللاعبين أجرًا، إن لم يكن الأقل في تشكيلة الشياطين الحمر، حيث لا يزال يتقاضى راتبًا متواضعًا نسبيًا بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو العقد الذي وقعه في فبراير 2023".

وأشار: "رغم بدء محادثات تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، إلا أن أنه يرغب في الحصول على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولم يتلق هذا الطلب استحسانا من إدارة الشياطين الحمر".

وأوضح: "إنتر يعتبر ماينو لاعب خط الوسط الخيار المثالي لتعزيز صفوف النيراتزوري هذا الصيف، والنادي الإيطالي يخطط لبدء محادثات رسمية مع مانشستر يونايتد لضم ماينو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان مانشستر يونايتد كوبي ماينو النيراتزوري

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يواجه أزمة قوية قبل مواجهة إنتر ميلان

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على أتالانتا وخسارة يوفنتوس

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا 0/2 في مباراة الكروت الحمراء بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين أتالانتا وإنتر ميلان في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

بعد قرار الأولمبية، أسباب تمنع انسحاب الأهلي من الدوري

محافظ سوهاج يبحث أزمة التعدي على أراضي المقابر

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

منوعات

المزيد

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. ابن حزم الأندلسي، الفقيه الموسوعي ضحية المحرقة

ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟ عمرو خالد يوضح أسرار الليلة المباركة (فيديو)

ليه ربنا اختار الشعب الفلسطيني ليمر بهذه الأحداث؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية