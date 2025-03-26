إنتر ميلان يجهز 70 مليونًا لضم نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد، من أجل تدعيم صفوف النيراتزوري.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "إنتر ميلان يراقب وضع لاعب الوسط الإنجليزي كوبي ماينو مع مانشستر يونايتد، تمهيدا لضمه بداية من الصيف المقبل".

وأضاف: "ماينو من أبرز نجوم اليونايتد، ومع ذلك يظل واحدًا من أقل اللاعبين أجرًا، إن لم يكن الأقل في تشكيلة الشياطين الحمر، حيث لا يزال يتقاضى راتبًا متواضعًا نسبيًا بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو العقد الذي وقعه في فبراير 2023".

وأشار: "رغم بدء محادثات تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، إلا أن أنه يرغب في الحصول على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولم يتلق هذا الطلب استحسانا من إدارة الشياطين الحمر".

وأوضح: "إنتر يعتبر ماينو لاعب خط الوسط الخيار المثالي لتعزيز صفوف النيراتزوري هذا الصيف، والنادي الإيطالي يخطط لبدء محادثات رسمية مع مانشستر يونايتد لضم ماينو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني".

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