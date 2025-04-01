الدوري الإنجليزي يعلن عن تطبيق تقنية التسلل الآلي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي الممتاز بدءًا من يوم 12 أبريل.

كما تم الإعلان عن موعد الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد 2025-2026، والذي من المقرر أن يتم في 18 يونيو 2025.

وسيتم الكشف عن مواعيد جميع المباريات البالغ عددها 380 مباراة للموسم الجديد.

تفاصيل الموسم الجديد:

الجولة الأولى: ستقام يوم السبت، 16 أغسطس 2025.

الجولة الأخيرة: ستقام يوم الأحد، 24 مايو 2026.

الجولات في عطلة نهاية الأسبوع: سيتم إقامة 33 جولة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الجولات في منتصف الأسبوع: سيتم إقامة 5 جولات خلال منتصف الأسبوع.

فترة الراحة بين الموسمين: ستكون هناك فترة راحة لمدة 83 يومًا بين نهاية الموسم الحالي وبداية الموسم الجديد.

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