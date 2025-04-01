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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: الترجي يخسر أمام صن داونز.. قرار جديد من اتحاد الكرة.. الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

 

اتحاد الكرة يعلن بدء تفعيل البريد الإلكتروني لإدارة المسابقات

بدأت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفعيل البريد الإلكتروني الخاص للتواصل مع أفرع الاتحاد والأندية والهيئات التابعة للاتحاد وهو competitions.efa@efa.eg.

وخاطبت إدارة المسابقات جميع الأفرع والأندية والهيئات لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بها لاعتماده وإرسال واستقبال جميع المكاتبات عليه، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد لتطوير العمل الإداري.

 

الزمالك يختتم تدريباته في جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على ستاد كيب تاون، استعدادًا لمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل  تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريب.

 

شباب الزمالك يحسم قمة 2005 أمام الأهلي بهدف نظيف

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدف الزمالك، أيمن أمير عبد العزيز.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال اللقاء، وصنعوا فرص عديدة على مدار الشوطين، نجح من خلالها أيمن أمير عبد العزيز في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

 

مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب الشهر داخل نانت الفرنسي

أعلن نادي نانت الفرنسي عن ترشيح المهاجم مصطفى محمد للمنافسة على جائزة لاعب في شهر مارس داخل صفوف الفريق.

ويتنافس محمد في تلك الجائزة مع 3 من زملائه، وهم لويس ليروكس، وموسيس سيمون وأنطوني لوبيز.

 

 آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

يسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى إنهاء أزمة تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام عدة أندية محلية وخارجية بالتعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير من داخل القلعة البيضاء أن عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، سيقوم بالتوجه إلى محافظة المنيا خلال الساعات القادمة لعقد جلسة مع والد اللاعب، مصطفى زيزو، بهدف حسم أمر تجديد عقد نجله.
 

 جوارديولا يعلن مدة غياب هالاند

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مدة غياب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بورنموث.

وتعرض هالاند للإصابة بكدمة في الكاحل خلال مشاركته مع مانشستر سيتي أمام بورنموث في دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في الدقيقة 63 وشارك عمر مرموش بديلًا له.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:"الأطباء أخبروني أن هالاند سيغيب بين 5 إلى 7 أسابيع، لذلك نأمل أن يعود قبل نهاية الموسم وبداية كأس العالم للأندية".

 

صن داونز يهزم الترجي بهدف في ذهاب ربع النهائي

حقق صن داونز الفوز على منافسه نادي الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.


جاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب بيتر شالوليلي.

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