رب ضارة نافعة، إصابة هالاند فرصة ذهبية لـ صلاح ومرموش

جاءت إصابة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، التي تعرض لها خلال مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لتكون فرصة ذهبية للاعبين آخرين، لاستثمار هذا الغياب لصالحهم.

كيف يستفيد محمد صلاح وعمر مرموش من إصابة هالاند؟

ومن بين هؤلاء، يأتي الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، اللذان قد يجنيان فوائد كبيرة من انتكاسة هالاند.

وفاز سيتي بمباراة بورنموث 2-1 وتأهل إلى نصف النهائي، إلا أنه خسر خدمات هالاند، الذي خرج من الملعب مصابا في الشوط الثاني، ليدخل مكانه الدولي المصري عمر مرموش، الذي أحرز هدف الفوز الثمين.

عمر مرموش أمام فرصة فرض نفسه واستغلال الفرصة

بالنسبة لعمر مرموش، فإن غياب هالاند لفترة عن الملاعب يمنحه فرصة لاقتحام التشكيل الأساسي لجوارديولا، واللعب في مركز المهاجم الصريح، خاصة وأن الإسباني بدأ يعتمد مؤخرًا على سياسة المداورة في الخط الأمامي بسبب ضعف النتائج.

مرموش، الذي يتمتع بمهارات فردية وسرعة وقدرة على التحرك بين الخطوط، لم يكن ليحصل على فرصة حقيقية في مركز المهاجم الأساسي، في ظل تواجد هالاند، أحد أفضل الهدافين في العالم.

لكن إصابة الأخير قد تجبر جوارديولا على الاعتماد على مرموش كلاعب أساسي، ما يسمح له بإثبات قدراته وتسجيل أهداف قد تضعه ضمن حسابات المدرب، حتى بعد عودة النجم النرويجي.

كما أن دخول مرموش التشكيل في هذه الفترة الحساسة من الموسم، سيمنحه خبرة لا تقدر بثمن، خصوصا وأنه بحاجة للمزيد من الدقائق للاعتياد على أسلوب اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن انتقل لسيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

محمد صلاح وفرصة انتزاع الحذاء الذهبي

أما محمد صلاح، فيبدو المستفيد الأكبر من غياب هالاند على المستوى الفردي، إذ يقترب أكثر من حسم جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

محمد صلاح يتصدر جدول الهدافين برصيد 27 هدفًا في 29 مباراة، متفوقًا بفارق 6 أهداف على أقرب ملاحقيه هالاند (21 هدفًا).

ومع تبقي 9 مباريات فقط على نهاية الموسم، فإن غياب هالاند عن عدد من هذه المواجهات يمنح الفرعون المصري أفضلية واضحة في سباق الحذاء الذهبي.

وفي حال تمكن صلاح من الاحتفاظ بتصدره حتى نهاية الموسم، فإنه سيحقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز بجائزته الرابعة، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة تييري هنري.

إلى جانب الحذاء الذهبي، فإن محمد صلاح أمام فرصة لتعزيز مكانته في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتساوى حاليًا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في المركز الخامس برصيد 184 هدفًا، ويبدو في طريقه لتجاوز رقم أندي كول صاحب المركز الرابع بـ187 هدفًا.

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