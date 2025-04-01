الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة صن داونز ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

الترجي وصن داونز،
الترجي وصن داونز، فيتو

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، وماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي، عن تشكيل الفريقين، في المباراة التي تقام، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة يوم 8 أبريل الحالي، بملعب حمادي العقربي في رادس في تونس.

تشكيل صن داونز ضد الترجي 

تشكيل الترجي أمام صن داونز 

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد بن حميدة، رائد بوشنيبة.

خط الوسط: أونيتشو أوجبيلو، عبد الرحمن كوناتي، خليل القنيشي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، يان ساس، إلياس موكوانا.

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