الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو

استقر مسئولو نادي الزمالك على عقد جلسة مع أحمد مصطفي “زيزو” فور عودة الفريق من جنوب أفريقيا، وذلك لمناقشة مستقبله مع الفريق وحسم بعض التفاصيل المتعلقة بعقده.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع بعد مباراة سيراميكا في كأس مصر، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك بسبب سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يعد زيزو أحد الركائز الأساسية في الفريق، ويحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير، ما يجعل إدارة النادي حريصة على استمراره وتأمين مستقبله مع الفريق.

من المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات حول بعض الأمور التعاقدية، مثل تعديل راتبه أو وضع شروط خاصة بعروض الاحتراف الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه الزمالك للحفاظ على استقراره الفني والإداري، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن نتائج هذه المفاوضات، والتي قد تؤثر على مستقبل الفريق وطموحاته في الفترة القادمة

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