زحام على مقاهي وسط القاهرة لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال مساء ثاني أيام عيد الفطر (صور)

شهدت مقاهي وسط القاهرة ازدحاما كبيرا وإقبالا شديدا من المواطنين خلال مباراة الأهلي والهلال ، وذلك مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، واهتم المواطنون بالخروج من منازلهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك والجلوس داخل المطاعم والمقاهي وتناول المأكولات والمشروبات والاستمتاع بالأجواء ومشاهدة المباراة

ازدحام على المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال

ازدحام على المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال

ازدحام على المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال



ورصدت عدسة فيتو استعداد الجمهور لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال على المقاهي مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك



وحرص المواطنون على الخروج إلى شوارع وسط البلد وقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد من خلال زيارة المطاعم والمقاهي وتناول الطعام والشراب والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وسط مزيج من البهجة والسعادة والمرح، بالإضافة إلى مشاهدة مباراة الأهلي والهلال

ازدحام على المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال

ازدحام على المقاهازدحام على المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والهلالي قبل مباراة الأهلي والهلال



مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثانٍ).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.



وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.



انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.



وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين

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