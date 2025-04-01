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رياضة

رحلة جماهير الأهلي من الإسكندرية إلى ستاد القاهرة لحضور مباراة الهلال السوداني (صور)

جماهير الأهلي بالإسكندرية،
جماهير الأهلي بالإسكندرية، فيتو

توجه عدد من مشجعي النادي الأهلي  بالإسكندرية الي استاد القاهرة لتشجيع ناديهم في مباراته في ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد الهلال السوداني، فيما يعرف بين المشجعين بالترحال لتشجيع النادي.

ترحال جماهير الأهلي بالإسكندرية 

وتجمع مشجعو الفريق الأحمر بمحيط ستاد الإسكندرية بأعداد كبيرة لاستقلال أتوبيسات خاصة ب الترحال لاستاد القاهرة ذهاب وعودة، في رحلة عيد الفطر لمشاهده مباراة فريقهم متمنين له الفوز بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في الدوري المحلي.

 

وشهد تجمع مشجعي الشياطين الحمر أغاني الألتراس التحفيزية مثل《التالته شمال بتهز جبال،الشياطين الحمر أهم أهم》وارتدوا تي شيرتات النادي ولاعبيه.

 

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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