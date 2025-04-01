الأهلي يبدأ مرحلة المطبات الصعبة بدوري الأبطال.. مواجهة قوية أمام الهلال السوداني الليلة.. الأحمر يتسلح بخط هجوم شرس.. والتاريخ ينحاز لأبناء الجزيرة

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني،وأشرف داري، ورامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: جراديشار، أشرف بن شرقي، وسام أبوعلي.

غيابات الأهلي أمام الهلال



ويغيب عن الأهلي في المباراة كل من علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي أمام الهلال السوداني

واختار مارسيل كولر قائمة الفريق التي تخوض المباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم نيدفيد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبدالله.

خط الهجوم: وسام أبوعلي وجراديشار.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

ولعب الفريقان 12 مباراة ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في خمس مباريات وفاز الهلال في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفًا وتلقت شباكه سبعة أهداف.

المواجهة الأولى بين الفريقين عام 1987، في نهائي البطولة، تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

المواجهة الثانية عام 2004، في دور الـ32، فاز الهلال بالقاهرة 1- صفر، وتعادل الفريقان دون أهداف في أم درمان بالسودان.

المواجهة الثالثة عام 2007، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشيء أحرزهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال في أم درمان بثلاثة أهداف للاشيء.

المواجهة الرابعة موسم 2019-2020، في دور المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان بأم درمان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة موسم 2021-2022، في دور المجموعات، تعادل الفريقان بدون أهداف في أم درمان، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة موسم 2022-2023، في دور المجموعات، فاز الهلال ذهابًا بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للاشيء، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للاشيء، وأحرز محمود كهربا هدفا وحسين الشحات هدفين.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثانٍ).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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