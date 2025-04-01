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رياضة

جماهير الأهلي تتوافد على ستاد القاهرة قبل ساعات من مواجهة الهلال

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد إلى ستاد القاهرة الدولي لدعم ومؤازرة الفريق قبل ساعات من مباراته أمام الهلال السوداني، المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.  

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي  من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين. 

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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