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رياضة

أنيس بوجلبان: صفوف المصري مكتملة لأول مرة منذ فترة بعيدة ودرست سيمبا التنزاني جيدا

انيس بو جلبان، فيتو
انيس بو جلبان، فيتو

أكد التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن صفوف الفريق مكتملة لأول مرة منذ فترة بعيدة، وأنه سعيد باكتمال الصفوف قبل مواجهة سيمبا التنزاني بالكونفدرالية.

وقال بو جلبان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"دخلنا مرحلة الأدوار الصعبة بالكونفيدرالية ولكنني أثق في لاعبي المصري.

وتابع:"نسعى لتحقيق طموحات الجماهير ومجلس إدارة النادي وأعد جماهيرنا ألا ندخر وسعًا في سبيل اسعادهم.

وقال:"حضور جماهيرنا العظيمة لمباراة الغد سيعطينا القوة والدافع ولدينا دراية تامة بمفاتيح لعب فريق سيمبا ونسأل الله التوفيق للاعبينا.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء غدا الأربعاء على استاد السويس الجديد في ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم  حكم الساحة المالي  "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه  " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي  "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".

الجدير بالذكر أن "بوبو تراوري" كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

تعرف على تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد، عُقد منذ قليل الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل  وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

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الكونفيدرالية مباراة المصري وسيمبا التنزاني المصري البورسعيدي المصري وسيمبا أنيس بو جلبان

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