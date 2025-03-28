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رياضة

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يستعد فريق الأول للكرة بـالنادي المصري لمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق سيمبا التنزاني

 

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل على استاد السويس الجديد في ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية


وكان آخر ظهور لفريق المصري أمام نظيره فريق البنك الأهلي على استاد الجيش ببرج العرب مباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية من مباراتين فقط جمعتاه بفريقي زد والبنك الأهلي وانتهيتا بنتيجة واحدة وهي التعادل الإيجابي بهدف لهدف.

 

 

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل.


ويقود الطاقم  حكم الساحة المالي  "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه  " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني  ، فيما يقوم البوركينابي  " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".


الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.


كاف” يعلن عن مسئولي مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة ذهاب دور الثمانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق  الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني، حيث سيقوم سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة، ويتولى الأنجولي ايناسيو  مانويل مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الموزمبيقي سليمان حبيبو   بينما يتولى النيجيري اودتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما تتولى التونسية نورس الشرني  مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

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