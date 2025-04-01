المصري بالزي الأبيض وسيمبا التنزاني بالأحمر في الكونفيدرالية (صور)

عُقد منذ قليل بقاعة ستاد السويس الجديد الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها في السادسه مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بحضور الأنجولي ايناسيو مانويل مراقب الحكام، والمنسق العام للمباراة الموزمبيقي سليمان حبيبو وكذلك النيجيري اودتشي جوان المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى التونسية نورس الشرني المنسقة الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة المالي بوبو تراوري.

ومثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق وحسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات، فيما حضر الاجتماع كذلك محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم ممثلا عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

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