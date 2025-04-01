كفن بدل فستان الفرح، تشييع جثمان عروس القليوبية قبل زفافها بساعات

خرج جثمان "تقى"عروس ميت حلفا من مشرحة مستشفى قليوب العام بالقليوبية متوجها إلى قرية شبرا باص بالمنوفية للتشييع بمقابر عائلتها.

حالة من الحزن علي وفاة عروس قليوب

وسادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة ميت حلفا في قليوب، عقب سماع نبأ وفاة عروس قبل ساعات من زفافها في حادث تصادم بطريق شبرا - بنها الزراعي، أودى بحياتها وهي عائدة من فرش شقتها.

حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق شبرا – بنها الزراعى بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كل من: " تقى فتحى " 24 عاما كانت تستعد لإقامة حفل حنتها استعدادا للزفاف، حيث كان حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، و" معاذ أ" 18 عاما، وإصابة كل من: "أحمد إ" 18 عامًا، و"ريان إ " و" ياسمين ي " 23 عاما و" ميرفت ا" 48 عاما وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.