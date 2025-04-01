الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

كفن بدل فستان الفرح، تشييع جثمان عروس القليوبية قبل زفافها بساعات

خروج جثمان عروس قليوب
خروج جثمان عروس قليوب من المستشفي،فيتو

خرج جثمان "تقى"عروس ميت حلفا من مشرحة مستشفى قليوب العام بالقليوبية متوجها إلى قرية شبرا باص بالمنوفية للتشييع بمقابر عائلتها.

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حالة من الحزن علي وفاة عروس قليوب 

وسادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة ميت حلفا في قليوب، عقب سماع نبأ وفاة عروس قبل ساعات من زفافها في حادث تصادم بطريق شبرا - بنها الزراعي، أودى بحياتها وهي عائدة من فرش شقتها.

حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية 

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق شبرا – بنها الزراعى  بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كل من: " تقى فتحى " 24 عاما كانت تستعد لإقامة حفل حنتها استعدادا للزفاف، حيث كان حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، و" معاذ أ" 18 عاما، وإصابة كل من: "أحمد إ" 18 عامًا، و"ريان إ " و" ياسمين ي " 23 عاما و" ميرفت ا" 48 عاما وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة.

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