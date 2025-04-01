صحة القليوبية توصي بغلق مصنع منتجات ألبان يقلد علامة شهيرة (صور)

في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية وضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، قامت حملة تفتيشية مفاجئة على أحد مصانع منتجات الألبان في المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية. وقد تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور بكرى سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها.

إجراءات صارمة ضد المخالفات الصحية

أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 100 علبة زبادي منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 50 كيلو جرام من هوالك تصنيع الكيك غير صالح للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير محضر ضد المصنع لعدم استيفائه للشروط الصحية المطلوبة.

وقد تم اكتشاف أن العمال بالمصنع لا يحملون شهادات صحية سارية، مما استدعى تحرير 5 محاضر جنح ضدهم. كما تم التوصية بغلق المصنع نهائيًا بسبب إدارة المصنع باسم صاحب الرخصة المتوفي منذ عدة سنوات، وعدم توافر الشروط الصحية اللازمة لاستمرار تشغيله.

مخاطر صحية كبيرة على المستهلكين

في ظل الظروف الصحية الخطيرة التي تم الكشف عنها، أكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن استمرار تشغيل المصنع بهذه الصورة يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين. وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة المختصة بسحب عينات من الأغذية المتداولة داخل المصنع غير المرخص، وإرسالها إلى المعمل المركزي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تنسيق مشترك بين الجهات المعنية

جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبمشاركة بيشوي نسيم، مراقب الأغذية بالمديرية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على استمرار حملاتها التفتيشية لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين، داعية جميع المنشآت الغذائية إلى الالتزام التام بالقواعد الصحية لضمان وصول غذاء آمن للمستهلك.

مصنع البان غير مرخص بالقليوبية،فيتو

مصنع البان غير مرخص بالقليوبية،فيتو

مصنع البان غير مرخص بالقليوبية،فيتو

مصنع البان غير مرخص بالقليوبية،فيتو

مصنع البان غير مرخص بالقليوبية،فيتو

مصنع البان غير مرخص بالقليوبية،فيتو

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