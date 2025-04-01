مصرع شخص صدمه قطار بالقليويية

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من طريق مصر اسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفي.

مصرع شخص صدمه قطار بالقليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد ببلاغ بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد أسفل طريق مصر إسكندرية الزراعي

التحفظ على جثة شخص صدمه قطار بالقليوبية

انتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وفاتهتم التحفظ على الجثة بمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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