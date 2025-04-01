الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

إصابة  شخصان في حادث تصادم دراجة نارية تروسيكل بطريق الحادثة القناطر محافظة القليوبية  وجرى نقل المصابين في حادث دراجة نارية تروسيكل بطريق الحادثة القناطر محافظة القليوبية إلى مستشفى قليوب، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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حادث تصادم بالقليوبية 

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث حادث تصادم  دراجة نارية تروسيكل  بطريق الحادثة القناطر  في محافظة القليوبية  وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة شخصان  جاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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