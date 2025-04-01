عواصف ترابية تجتاح الأقصر ورفع حالة الطوارئ

تشهد محافظة الأقصر اجتياح عواصف ترابية خفيفة مساء اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، دون التأثير على الحالة المرورية.

طوارئ في الأقصر لسوء الأحوال الجوية

وأعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عن استمرارية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية، لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء وحتى تحسن حالة الجو.

ووجه محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أى تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، وعن الملاحة النهرية والجوية فهي تشهد انتظاما كاملًا.

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