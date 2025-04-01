استقرار الحملات التموينية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالأقصر

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر بالمرور الميداني على المخابز البلدية والأنشطة التموينية المختلفة، وتبين استقرار الحالة التموينية على مستوى المحافظة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمر انتظام عمل المخابز البلدية في مواعيدها الرسمية وعمل المنافذ التموينية ( البداليين ومشروع جمعيتي ) في صرف السلع التموينية ومنحة الدعم الاضافي دون أي مشاكل أو عائق.

حملات التموين في العيد



كما استمر عمل محطة تعبئة البوتاجاز بالطود في توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وعمل مستودعات البوتاجاز واستمر عمل محطات الوقود وتوفر المواد البترولية دون اي ازدحام أو تكدس.

يأتي ذلك في اطار تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بشأن متابعة الحالة التموينية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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