صحة الأقصر تكثف جهودها بالمنشآت الصحية والقوافل المتنقلة في عيد الفطر

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة في الأقصر بالمرور علي مكتب صحة أرمنت، لمتابعة سير العمل وانتظام أعمال التطعيمات وتسجيل المواليد والوفيات، ومؤشرات الأداء بالوحدة، والتأكد من وجود الطاقم الطبي وتوافر الأدوية.

حملات صحة الأقصر في عيد الفطر المبارك

وكذلك تابع وكيل الوزارة أعمال الفرق الطبية المتنقلة بشارع المستشفي بمدينة أرمنت، والقوافل الطبية بجوار نادي التجديف في شارع كورنيش النيل بمدينة الأقصر، كما تواجدت الفرق الطبية بنجع الوحدة بادارة الطود، وذلك بمتابعة مديري الإدارات الصحية.



وفى سياق المتابعة الدورية المستمرة علي المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، قامت اللجنة المكلفة بالمرور علي المستشفيات بقيادة د.ماجد نصري مدير إدارة المستشفيات خلال اجازة عيد الفطر بالمرور علي مستشفي الحميات بالأقصر للتأكد من انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهذه المنشآت الصحية.

وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة حيث قام فريق المرور بفحص دفاتر الحضور والإنصراف، وتبين أنه لا يوجد حالات غياب طبقًا للجداول المعدة لنوبتجيات العيد للأطباء والتمريض والصيدلة والفنيين المتواجدين بالمستشفى وتحويل المتغيبين دون إذن للتحقيق، وتابعت اللجنة مدى توافر الأدوية والمستلزمات وتواجدها بكميات مناسبة لاحتياجات العمل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، باستمرار المرور الإشرافي تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك

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