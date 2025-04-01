جولة موسعة لرئيس مركز البياضية في الأقصر ثاني أيام عيد الفطر

قام الدكتور عبد الخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر بالمرور صباح اليوم الثلاثاء على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود لمتابعة الحالة التموينية، وتوافر الخبز وصرف المقررات التموينية للمواطنين بدائرة مركز البياضية، وذلك برفقة مدير إدارة تموين البياضية، بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن المرور والمتابعة المستمرة خلال فتره أجازة عيد الفطر المبارك.

حملات مرورية في ثاني أيام عيد الفطر

وتم التأكد من توافر الخبز للمواطنين، وتوافر السلع الإستراتيجية والدعم الإضافى للمستحقين، كما تم رصد مخالفة لأحد المخابز بعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وإنتاج خبز ناقص الوزن.



يأتى ذلك فى ضوء زيادة إحكام الرقابة على المخابز حفاظًا على حق المواطن مما يعود بالإيجاب على رضا المواطن، كما لم يتم رصد أى شكاوى من المواطنين خلال جولة المرور.



كما قام رئيس المركز بجولة على القرى لمتابعة أعمال النظافة ورفع المتراكمات من المخلفات والقمامة وكذلك نظافة شادر الخضر والفاكهة بالحبيل والنظافة ورفع المخلفات بقرية البغدادى، ووجه بالنظافة الدورية أولًا بأول، وذلك فى ضوء تأثير النظافة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة، والاستدامة البيئية.

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