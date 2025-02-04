الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر

شيماء سيف ومحمد كارتر،
شيماء سيف ومحمد كارتر، فيتو

اعلنت الفنانة شيماء سيف خبر انفصالها عن مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد 7 سنوات من الزواج

 

وكتبت شيماء عبر خاصية الأستوري بحسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام “قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض إن شاء الله، وبرجاء احترام  رغبتي بعدم الحديث في الموضوع، ودعواتكم لي بالخير”

 

شيماء سيف ومحمد كارتر

 

وكان قد كشف محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقام بنشر صورة له مع زوجته الفنانة شيماء سيف وعلق عليها: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتِ لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتِ لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوه كده خسيتِ يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".


وأضاف: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولوا لي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".

 

واسترد: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًّا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".

وأضاف: “وهي علشان عارفة ربنا كويس قالت لي إن كل شيء بميعاد واحنا لسه ميعادنا ما جاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم”.

 

 

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