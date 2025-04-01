الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

حبس صاحب محل كشري في تسمم 3 أسر بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت نيابة الفيوم حبس صاحب محل كشري لحين الانتهاء من التحقيقات في واقعة تسمم 8 أفراد من 3 أسر تناولوا وجبات كشري أول أيام عيد الفطر، وأصيبوا بتسمم غذائي وظلوا تحت الملاحظة الطبية حتي ظهر اليوم الثلاثاء، كما طلب وكيل النيابة تقرير مفتش الأغذية عن المطعم  إذا كان مستوفيا لكافة الاشتراطات الصحية من عدمه.

أصل الواقعة 

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، في أول أيام عيد الفطر، بوصول 8 أفراد ينتمون إلي 3 أسر مصابين بحالة إعياء شديدة يصاحبها قيء وإسهال ويرجح أن يكونوا مصابين بحالة تسمم غذائي. 

وانتقلت قوة من قسم أول الفيوم إلى المستشفى العام، وتبينّ إصابة 8 أفراد بتسمم غذائي من 3 أسر، بينهم 6 أطفال، وسبب الإصابة وجبة كشري من مطعم شهير بوسط الفيوم، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط  صاحب المحل.

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وتحرر المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها السابقة، وتولت التحقيق.

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