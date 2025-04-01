الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

ضبط قائدي 6 سيارات بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر في الفيوم

حبس
حبس

شنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، حملة مكثفة  علي شوارع الفيوم والطرق العامة والسريعة والميادين والمتنزهات، بهدف فرض الاستقرار وتوفير الأمان لزوار المحافظة  وابنائها  أثناء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، ورصد جميع مخالفات المرور والخارجين على القانون.

نتائج الحملة 

وتمكنت الحملة من  ضبط 6  سيارات تستعرض بحركات بهلوانية علي الطريق العام خلال سباق نظمه بعض الشباب فيما بينهم، بحي  دله وميدان عبد المنعم رياض، كما تم ضبط 6 دراجات بخارية بطريق القاهرة الفيوم، والتحفظ على قائديها، لنفس السبب.

وبالفحص تبين أن قائدي السيارات والدراجات  مقيمون بدائرة القسم وضواحي مدينة الفيوم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها، والتحفظ ع الدراجات وقائديها، وتحرير المحضر اللازم، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التجقيقات.

 حملات مستمرة لتأمين الجمهور

وتواصل مديرية أمن الفيوم حملاتها الشرطية لضبط مخالفات المرور والخارجين عن القانون وإلزام المواطنين على اتباع قواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث الناتجة عن السير المعاكس للاتجاه، والسباق والاستعراضات والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

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كما دفعت مديرية أمن الفيوم بمجموعة من التمركزات  والأقوال الامنية  والأمكنة الثابتة والمتحركة، وسيارات طبية لإجراء تحاليل لسائقين لرصد جميع مخالفات القيادة تحت تأثير المخدرات للحد من وقوع الحوادث.

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