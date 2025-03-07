ساخرون، مناخوليا.. برامج النميمة والتقطيع فى خلق الله

خارج عنبر العقلاء وخلف سور سرايتنا الصفراء ستجد أناسًا يتابعون برامج النميمة في عز شهر رمضان.. هتلاقى إعلاميات وإعلاميين في النهار صائمين وبالليل نمامين ويمارسون هواية التقطيع في خلق الله.. والغريب أنهم يحصدون أعلى المشاهدات من جمهور صائم هو الآخر يعشق النميمة والتقطيع.

إيناس الدغيدي، تثير الجدل وتبكى على الهواء وتبرئ نفسها من الاتهامات التى وجهتها لها ميار الببلاوي، اللى أثارت نفس الجدل مع نفس الإعلامية العرافة وبرضه بكت على الهواء وإتهمت إيناس الدغيدى بأنها أجبرتها على تمثيل أدوار الإغراء.. كل هذا يحدث رغم أن البرنامج مُسجل وليس على الهواء كما تشير عناوين المواقع الإخبارية اللى طبعًا بتدور على أى ترند من وراء هذه البرامج المتخصصة في النميمة والتقطيع في خلق الله كنوع من التسلية في شهر الصيام.



مناخوليا رمضانية تحدث خارج سور سرايتنا الصفراء مع بداية كل شهر رمضان حيث تُقاس قوة البرنامج بمدى قدرته على الوقيعة بين الفنانين وبعضهم.. أما نحن هنا في عنبر العقلاء فنحمد الله على كوننا لا نشاهد برامج رمضان ولا نهتم بما يقولون وبما يفعلون في بعضهم البعض.. وليس لدينا عرافة ولا كاشفة أسرار ولا حتى حبر سرى نظهر به ما يفضح الناس ويوقع بينهم في ليالى شهر الصيام والقيام!

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