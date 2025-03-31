أمير تبوك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والازدهار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للاتصال الكريم، وعن تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والتقدم.



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