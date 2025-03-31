الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

وفاة إمام مسجد في أسيوط أول أيام العيد وقرار عاجل من وزير الأوقاف

الشيخ محمد فتحي حسين
الشيخ محمد فتحي حسين
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نعى الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، بمزيد من الأسى وعميق المواساة،  الشيخ محمد فتحي حسين، إمام مسجد العمارة بالعزايزة، التابع لإدارة أوقاف الغنايم، بمديرية أوقاف أسيوط، والذي نقل إلى المستشفى إثر أزمة قلبية ألمّت به، ووافته المنية في المستشفى ظهر اليوم، بعد حياة عامرة بخدمة كتاب الله، وتبليغ رسالته، وإمامة المصلين في بيوت الله، سائلًا المولى -عز وجل- أن يشمله برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من علم وعمل، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

وزير الأوقاف ينعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ محمد فتحي حسين بمديرية أوقاف أسيوط

كما قرّر صرف (٣٠) ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إعانةً عاجلة لأسرة الفقيد الكريم، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، مع التوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وكل المستحقات الأخرى.

وقد أصدر وزير الأوقاف، تكليفا لرئيس القطاع الديني، الشيخ خالد خضر، بتشكيل وفد من قيادات مديرية أوقاف أسيوط لتقديم واجب العزاء لأهل الفقيد نيابة عنه، ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوبهم، ويخلفهم خيرًا في مصابهم، وأن يجعل ما قدّمه الفقيد في ميزان حسناته يوم القيامة.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

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