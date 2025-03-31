محافظة أسيوط تستعد لإقامة صلاة العيد في 2667 مسجد (فيديو وصور)

بدأ شباب محافظة أسيوط ومسؤولو مديرية الأوقاف بتجهيز وفرش الساحات والميادين المخصصة للصلاة لاستقبال أهالي القرى والمراكز بالمحافظة استعدادًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الميادين العامة وسط وجود أمني لقوات الشرطة لتأمين المصلين وفرق الشباب من الجمعيات الأهلية الأحزاب وقرار عاجل بحظر إقامة الصلاة في الساحات غير المرخصة وإغلاقها.



فراش الساحات وتجهيزها للصلاة



وكثف مسؤولو الأوقاف بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز من الجهود لتنظيف المساجد وفراش الساحات وإزالة القمامة من الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها طبقًا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومتابعتها لحين انتهاء الصلاة.

في ذات السياق أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن تجهيز 164 ساحة و2667 مسجدًا بجميع مدن ومراكز المحافظة لصلاة عيد الفطر المبارك، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والإستقرار والرخاء.

ووجه محافظ أسيوط، مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمتابعة الدورية وحظر إستخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة مع تحديد إثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد واشرافهم على الساحات والتأكيد على أئمة المساجد بالإلتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وأوضح المحافظ إنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار أبوالنصر إلى تشكيل وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات وعلى تواصل مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، على مدار 24 ساعة خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم (114) من التليفون الأرضي، وأرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) للإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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