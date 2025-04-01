هبوط اضطراري لـ 6 بالونات طائرة في الأقصر بسبب سرعة الرياح

تسببت رياح الخماسين بمحافظة الأقصر في هبوط اضطراري لـ 6 بالونات طائرة بسماء المحافظة اليوم الثلاثاء، بعد تحليق 50 رحلة منطاد أقلت 1100 سائح من مختلف الجنسيات، دون وقوع إصابات.

حادث البالون الطائر في الأقصر

وهبط 2 بالون طائر لشركتين مختلفتين بجبل وادي الملوك بالقرنة، كما هبط 2 بالون طائر لشركتين مختلفتين بعد اصطدامها ببعض داخل حرم مطار البالون الطائر، كما هبط بالون طائر لشركة أخرى قرب مدق الكنسية الصحراوي بمركز نقادة محافظة قنا، وهبط بالون شركة أخرى أيضا قرب صحراوي نجع حمادي الغربي لمحافظة قنا، كلها دون وقوع أي إصابات أو أضرار في الأرواح البشرية.

يشار إلى أن البالون الطائر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد على 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

يذكر أنه يعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عاما مضت، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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