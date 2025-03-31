الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

شاهد، أجواء عيد الفطر المبارك بأول أيامه في الأقصر

أثناء الاحتفالات،
أثناء الاحتفالات، فيتو

قدمت بوابة «فيتو» بثًّا مباشرًا رصدت فيه مظاهر احتفالات عيد الفطر المبارك 2025، في أولى أيامه وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

 

أجواء عيد الفطر المبارك 

وشهدت ساحة أبو الحجاج إقبالًا كبيرًا من المواطنين كونها متنفسًا عامًّا لأهالي الأقصر والصعيد، فيما حرص عددًا من المواطنين على التقاط الصور التذكارية.

وأدى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من المصلين.


وخلال الأيام الماضية أنهت محافظة الأقصر من رفع درجة الاستعداد في المزارات السياحية والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مع تأكيد تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان راحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

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