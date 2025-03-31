قبة المسجد تعانق الآثار، استعدادات ساحة أبو الحجاج بالأقصر لتأدية صلاة عيد الفطر (صور)

واصل مجلس مدينة الأقصر أعمال فرش وتزيين ساحة أبو الحجاج لاستقبال المصلين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك 2025، صباح اليوم الإثنين.

استعدادات صلاة عيد الفطر المبارك

كان تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ساحة سيدي أبو الحجاج، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.



وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصلين، مع تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق بالساحة، كما وجّه المحافظ بتكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية في محيط الساحة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سهولة دخول وخروج المصلين بانسيابية تامة، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت جميع الساحات المخصصة للصلاة على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن الصلاة للرجال ستقام بالميدان والساحة الرئيسية لمسجد سيدي أبو الحجاج أما السيدات تم تجهيز ساحتين جانبية الأولى للقادمين من شارع معبد الكرنك وشارع المحطة بجوار مسجد أحمد النجم، أما الساحة الثانية فستقام للقادمين من شارع الكورنيش وشارع محمد فريد.

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