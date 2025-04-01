الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

شاب يشنق نفسه في الأقصر لمروره بأزمة نفسية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على التخلص من حياته شنقًا بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر.

 

ثاني حالة خلال 24 ساعة.. انتحار شاب في الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن وفاة الشاب «ا.ح» 28 عامًا، شنقا داخل منزله بالطابق الأرضي بناحية أبو الجود بدائرة قسم شرطة الأقصر، بسبب مروره بفترة اكتئاب وحالة نفسيه سيئة.

 

وأفادت تحريات المباحث بأن الشاب يعمل فرد أمن بمستشفى الكرنك الدولي، متزوج ولديه طفلان، وفي حالة انفصال عن زوجته منذ أشهر طويلة بسبب خلافات عائلية، مما أدى إلى سوء حالته النفسية ودخوله في حالة اكتئاب، ليقوم بإحضار حبل وربطه في المروحة، ليتخلص من حياته شنقًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.


جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين انتداب مفتش الصحة والتصريح بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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