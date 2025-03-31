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رياضة

الأهلي يرد على بيراميدز ويصر على استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

اتحاد الكرة، صرح الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عقب الإعلان عن إلغاء نادي بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم ١٢ إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكتروني للاتحاد طلب النادي الأهلى بالاستمرار في إجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد وافق على طلب النادى الأهلى على اعتبار أن إجراءات استقدام الحكام، بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتباريين، لا سيما مع تقديم تعهد من النادى الأهلى بتحمل التكاليف.

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اتحاد الكرة بيراميدز الأهلي مصطفي عزام الدوري الممتاز

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