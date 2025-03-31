بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية ويكشف سر التراجع عن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سبب إرسال النادي لخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه إلغاء قراره السابق بشأن طلبه استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق أمام الأهلي والمحدد لها يوم ١٢ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

بيراميدز يكشف سر عدم استقدام حكام أجانب

وقال المدير الرياضي، إن قرار الإدارة بإلغاء طلب استقدام الحكام الأجانب والتراجع عن تحمل تكاليف استقدامهم لإدارة المباراة، جاء بعد قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط من الأهلي ما يضر بالمنافسة على الدوري ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في واقعة انسحاب متكاملة الأركان عقوباتها واضحة في اللائحة، وسبق تطبيقها بنفس التفاصيل قبل أقل من عام على نادي الزمالك.

أضاف المدير الرياضي أنه بعد قرار رابطة الأندية، أصبح الأمر واضحا وجليا للجميع أن المشكلة لا تتعلق بالحكام قدر ما تتعلق بإدارة بطولة الدوري نفسها والتساهل في تطبيق اللوائح والقوانين، والازدواجية في المعايير وإلغاء مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي لا داع لتكبد آلاف الدولارات لاستقدام الطاقم الأجنبي طالما أن الأمر مرتبط بأمر إدارة المسابقة.

بيراميدز يتراجع عن استقدام حكام أجانب

أرسل نادي بيراميدز اليوم الاثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي، يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

بيراميدز ينتقد قرار رابطة الأندية لصالح الأهلي

يذكر ان نادي بيراميدز اصدر بيانًا رسميًّا فجر اليوم بشأن قرار رابطة الأندية المحترفة، بالتراجع عن خصم النقاط الثلاث من الأهلي، مؤكدًا قراره بالاتجاه نحو التصعيد قانونيًّا داخليًّا وخارجيًّا من أجل الحفاظ على حقوقه المشروعة.

بيان بيراميدز

واكتفى النادي في بيانه التعليق على الأزمة المثارة دون الكشف عن خطواته المقبلة من أجل الحفاظ على حقوقه بعد مراجعتها ودراستها قانونيًّا.. وجاء نص البيان كالتالي:



بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة، يؤكد نادي بيراميدز إف سي على أنه في حال عدم خصم النقاط الثلاث من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلًا واضحًا على عدم معاملة الأندية بطريقة عادلة، حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم ٣ نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة أخرى ولكن لم يتم خصم ٣ نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح.

وتابع البيان: "لماذا دائمًا توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟

هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها في بياناتنا".

قرارات رابطة الأندية على انسحاب الأهلي من القمة

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0.

وأصدرت رابطة الأندية بيانًا جاء نصه على النحو التالي:

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى، لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة، وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى، وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية.

كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

قرارات رابطة الأندية عقب انسحاب الأهلي

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن.

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