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رياضة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

الزمالك وستيلينبوش، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي على ملعب كيب تاون يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية 

 تقام مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصر الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية 

 تنقل مباراة  الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية  عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمس الأحد الى مقر فندق الإقامة بمدينة كيب تاون استعدادًا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة حوالي 12 ساعة تقريبًا، تخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات نارية تنتظر الزمالك في أبريل 

 ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، مباريات مهمة، في شهر أبريل المقبل في جميع البطولات.

وفي السطور التالية نعرض مباريات الزمالك في شهر أبريل ببطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

الزمالك ضد نادي ستيلينبوش  الجنوب أفريقي / الأربعاء 2 أبريل / 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة / ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

مودرن سبورت ضد الزمالك / الأحد 6 أبريل / 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة / كأس عاصمة مصر

الزمالك ضد سـتيلينبوش  الجنوب أفريقي / الأربعاء 9 أبريل / 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة / إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

حرس الحدود ضد الزمالك / 13 أبريل / 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة/ الدوري المصري.

الزمالك ضد سموحة / 23 أبريل / 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة / كأس عاصمة مصر.

ومن الوارد أن يخوض الزمالك مباراتين في شهر أبريل حال تأهله لنصف النهائي على حساب ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وستكون المباراتين في الكونفدرالية ضد المصري أو سيمبا في حالة التأهل، حيث سيكون ذهاب نصف النهائي يوم الأحد 20 أبريل، بينما إياب نصف النهائي سيكون يوم الأحد 27 أبريل.

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