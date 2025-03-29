بهدفه أمام سيراميكا، زيزو ينهي صيامه عن الأهداف مع الزمالك

الزمالك ضد سيراميكا، تأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على إستاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وعاد زيزو للتسجيل مجددا مع الزمالك، بعد غياب لأكثر من شهرين، حيث كان آخر أهدافه أمام حرس الحدود، يوم 16 يناير الماضي، عندما وقع على هدفين خلال فوز فريقه (3-2)، ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وبهدفه في شباك سيراميكا كليوباترا، وصل الدولي المصري إلى 87 هدفًا مع الزمالك، خلال 258 مباراة خاضها بالقميص الأبيض في مختلف البطولات.



ويحتل عبد الحليم علي صدارة ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ، برصيد (134 هدفًا)، ثم حسن شحاتة (102)، يليه جمال عبد الحميد (97)، وعلي خليل (94)، وعلاء الحامولي (91)، ثم زيزو (87)، وخلفه حمادة إمام (84).

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا ضد الزمالك

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

في خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

القيمة السوقية للزمالك وسيراميكا كليوباترا

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 15.65 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو أحمد سيد زيزو 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لـ سيراميكا كليوباترا 11.58 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو أحمد القندوسي بقيمة 2.5 مليون يورو.

تأهل الزمالك وسيراميكا إلى نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بـ سموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.