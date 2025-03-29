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رياضة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي على ملعب كيب تاون فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية 

تقام مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصرالأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية 

تنقل مباراة  الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية  عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك راحة من التدريبات اليوم قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات قبل التجمع مساء اليوم للسفر إلى جنوب إفريقيا في الثانية فجر غد الأحد استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

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