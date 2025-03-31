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حوادث

دوريات بالمراسي وغرف عمليات وانتشار للإنقاذ النهري، خطة الحماية المدنية لتأمين احتفالات عيد الفطر

تأمين احتفالات عيد
تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، فيتو

عيد الفطر المبارك، تكثف الحماية المدنية بمديريتي أمن القاهرة والجيزة جهودها في تأمين احتفالات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك  ، من خلال خطة أمنية شملت  نشر الدوريات الأمنية على كل المراسي النيلية والتحقق الدوري من مدى توافر وسائل الحماية المدنية والسلامة بها والتأكد من حمولة تلك المراكب ومدى التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة لضمان سلامة المواطنين، مع جولات أمنية للقيادات لمتابعة عمل مراسي النيلية بالحدائق المختلفة.

 

كما استعدت غرف عمليات الحماية المدنية، لتلقي البلاغات خلال أيام العيد حيث سيتم انتقال سيارات الإطفاء إليها في وقت قياسي ليتم التعامل مع أي بلاغات حرائق أو إنقاذ بري.

وتضمنت الخطة انتشارًا واسعًا لخبراء المفرقعات بكل الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات، خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة، لتمشيطها بشكل دوري والتأكد من عدم وجود أى أجسام غريبة ليتوجه فريق من خبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص.

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الحماية المدنية عيد الفطر المبارك مراسى النيلية بالحدائق

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