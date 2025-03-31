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حوادث

القبض على متهم شرع في قتل سائق بالوراق

القبض على متهم، فيتو
القبض على متهم، فيتو

في غضون ساعات، تمكنت قوات مباحث أمن الجيزة من إلقاء القبض على سائق توك توك متهم بالشروع في قتل سائق بـ"سلاح أبيض" محدثًا إصابته بجرح قطعي بالرقبة وجروح بالذراع وبالرأس، بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة  الوراق.


تلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي إخطارًا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه بإصابة سائق (25 سنة) بجرح قطعي بالرقبة وجروح بالرأس وبالجسم في مشاجرة بسلاح أبيض بسبب خلافات، وفر المتهم هاربًا.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم التي أسفرت ضبطته وجار إحالته للنيابة لتولي التحقيقات.

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