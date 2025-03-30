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رياضة

بيراميدز يستعد لإصدار قرارات هامة بعد تعديل عقوبات الرابطة على الأهلي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حالة من الغضب سيطرت على مجلس إدارة نادي بيراميدز بعد إعلان رابطة الأندية عقوبات جديدة بشأن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك التي انسحب خلالها الأحمر وإلغاء القرارات التي أعقبت المباراة.

وتتجه نية مجلس إدارة النادي السماوي إلى اتخاذ قرارات هامة بشأن التراجع عن القرارات القديمة التي قضت باعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة إضافة إلى خصم ثلاث نقاط منه آخر الموسم.

وتتجه نية بيراميدز الي تقديم شكوى واحتجاج على تلك القرارات الجديدة.

قرارات رابطة الأندية على انسحاب الأهلي من القمة 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0.

 

وأصدرت رابطة الأندية بيانًا قبل قليل جاء نصه على النحو التالي:

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي  بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى، لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة، وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى، وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. 

كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

 

قرارات رابطة الأندية عقب انسحاب الأهلي 

وكانت القرارات كما يلي: 

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة. 

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية  المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن.

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قرارات رابطة الأندية الأهلي النادي السماوي الزمالك مباراة القمة

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