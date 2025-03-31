هيلاس فيرونا يتعادل سلبيا مع بارما في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريق هيلاس فيرونا مع نظيره بارما بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل هيلاس فيرونا ضد بارما في الدوري الإيطالي

تشكيل بارما ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ترتيب هيلاس فيرونا وبارما في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة فيما ياتي باركا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

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