مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بطريق قرية – قرية العوينات الغرق، بدائرة قسم شرطة أطسا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق العوينات ـ الغرق بدائرة المركز، ووجود جثة مصابين، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال في المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة، بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولى التحقيق.

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