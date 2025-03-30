ضبط 16 هاربا من تنفيذ الأحكام بالفيوم خلال حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملاتها المكثفة لضبط الخارجين على القانون في دائرة قسم أول الفيوم، وأسفرت الحملة عن ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام، وعدد من المخالفين في الطريق العام.

تشكيل حملة أمنية لمتابعة التجمعات

كانت قد أعدت مديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة، بتكليف من اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، لضبط العناصر الخطرة والخارجين علي القانون، والقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، شارك فيها ضباط قسم أول الفيوم، بقيادة العميد حسن أبو عقرب مأمور القسم وبأشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم والعقيد كريم محرم رئيس مباحث قسم الأشتباه بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية

نتائج الحملة الأمنية

و أستهدفت الممشى السياحي بمنطقة قحافة والمنطقة المحيطه بها، وتم نشر كول أمنى قاده النقيب مهند الجوهري، واسفرت عن ضبط 16هارب من تنفيذ أحكام بإجمالي 39 حكم بقضايا متنوعة، وضبط 6 متهمين تعاطي مواد مخدرة، كما تم ضبط 14دراجة بخارية غير مرخصة، و3 سيارات منتهية التراخيص وسيارة معاقين، كما تم ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض.

استمرار الحملات

وتستمر مديرية أمن الفيوم خلال الفترة المقبلة في تطبيق استراتيجية أمنية شاملة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية، وفرض الأمن والاستقرار في نطاق محافظة الفيوم، لضمان السيطرة على الأوضاع الأمنية والتصدي لأي مخالفات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقبوض عليهم، وأحيلت القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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