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كانوا رايحين يعيدوا، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بطريق الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة – الفيوم، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل إصابة 6 من أسرة واحدة

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة - الفيوم، ووجود مصابين.

 وانتقل إلى موقع البلاغ قوة من إدارة مرور الفيوم، وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من، "علا يحيى سليمان حماد" 32 سنة، مصابة باشتباه إصابة بالعمود الفقري بالفقرات القطنية، "آدم محمد عبد المقصود أحمد" 12 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "زين محمد عبد المقصود" عامين، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "محمد عبد المقصود" 50 سنة، مصاب، باشتباه ما بعد الارتجاج،  "جبريل محمد عبد المقصود "، 10 سنوات مصاب بكدمات وسحجات  متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين في محافظة القاهرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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