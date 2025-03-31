مسيرات في محيط مساجد الفيوم لدعم الفلسطينيين ورفض التهجير (صور)

رفع المصلون في مساجد الفيوم، لافتات ضد تهجير الفلسطينيين، وتدعم السياسة المصرية في الداخل والخارج، ونظم المصلون مسيرات محدودة في محيط المساجد عقب صلاة عيد الفطر المبارك تندد بفكرة التهجير وتدعم القضية الفلسطينية.

كان قد توافد المصلين في الفيوم بالآلاف لأداء صلاة العيد في 166 ساحة، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة، التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ / 2025م، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وقد افترس المصلون الشوارع المحيطة بمسجد مبارك بسنورس لبيع أكثر من ألفي مصلي.

تعيين خطباء اكل ساحة

وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم جهزت الساحات والمساجد الكبيرة التى تؤدى بها صلاة الجمعة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، كما أعدت كشوفًا بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد، لافتًا إلى أن تجهيز جميع الساحات يجرى تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولي مديرية الأمن، ومجالس المدن، والوحدات المحلية.

تجهيز الساحات منذ أيام

وقد تم تجهيز الساحات منذ يوم 27 من شهر رمضان لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة بواقع 10 ساحات ببندر الفيوم، وعدد 41 ساحة بمركز الفيوم، وعدد 40 ساحة بمركز ومدينة إطسا، وعدد 27 ساحة بمركز ومدينة سنورس، وعدد 24 ساحة بمدينة ومركز طامية، وعدد 12 ساحة بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومثلها بمركز ومدينة أبشواي.

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