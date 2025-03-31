بالموتوسيكلات والخيل، ميدان الاستاد في دمنهور يتحول إلى ساحة احتفالات بعيد الفطر (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" احتفالات أهالي محافظة البحيرة، بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بميدان الاستاد بمدينة دمنهور، أحد أشهر الميادين بالمحافظة ، حيث اشتهر بتجمع الأهالي من مختلف الفئات العمرية للاحتفال بفرحة العيد

ركوب الخيل والموتوسيكلات الصغيرة للأطفال في الميدان

يقبل المواطنون علي التواجد بالميدان بدمنهور، وسط أسرهم حيث يتوافر العديد من أشكال الفرحة منها ركوب الخيل والموتوسيكلات الصغيرة للأطفال في الميدان، مع شراء غزل البنات والآيس كريم لإدخال السرور علي أفراد أسرهم.

شراء البالونات بمختلف أشكالها للأطفال والكبار

وتعبيرا عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك يقبل الأهالي على شراء البالونات بمختلف أشكالها للأطفال والكبار، ووصل سعر البالونة الواحدة إلى ٢٥ جنيها.

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