الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بحضور الرئيس السيسي.. "باقون" رسالة هلا رشدي وفارس قطرية للعالم دعما للشعب الفلسطيني

أغنية باقون، فيتو
أغنية باقون، فيتو

قدمت المطربة هلا رشدي والفنان فارس قطرية، أغنية بعنوان "باقون" لدعم الشعب الفلسطيني، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، وأسر شهداء ومصابي الشرطة والقوات المسلحة.

أغنية باقون 

ومن قلب مصر وجهت هلا وفارس رسالة للعالم بأغنية "باقون" ومن خلال كليب الأغنية صورت هلا مأساة الشعب الفلسطيني مرتدية الزي الغزاوي  وسط الركام، وظهر في الكليب مشاهد أرشيفية لوصول المحتل لفلسطين.

تقول كلمات الأغنية: "كان ياما كان في زمان بلد أصيلة، عشنا في أرضها كل أحلامنا الجميلة، نعمة السلام والأمان كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة، فجأة كل حاجة اتبدلت لشكل تاني، بيتنا والشوارع واللغة وحتى الأغاني، لما جه غريب سرق حرق أخد مكاني، صوت الطيارات وهي بتضرب المباني، بعدها لقينا نفسينا من غير مكان بنسند بعضنا، علشان نحس بالأمان نقسم الرغيف ما بينا، والخيم كمان ربنا امتحنا وكنا أد الامتحان ".

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أغنية باقون المطربة هلا رشدي الفنان فارس قطرية الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر المبارك الشعب الفلسطيني

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