طريقة عمل السمك السنجاري، بديل لذيذ للرنجة في العيد

طريقة عمل السمك السنجاري، في عيد الفطر المبارك تعتبر الرنجة والفسيخ أكلات أساسية أول أيام العيد، وهى عادة مصرية قديمة.

وطريقة عمل السمك السنجاري، سهلة وبسيطة وتحرص ربات البيوت على تحضيرها فى العيد بدلا من تقديم الرنجة والفسيخ.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل السمك السنجاري.

مكونات عمل السمك السنجاري:-

2 سمكة بلطي أو بوري (حسب الرغبة)

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة بصل مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

1 حبة فلفل رومي مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

عصير ليمونة

1 ملعقة صغيرة خل

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل السمك السنجاري:

لتجهيز السمك، اغسلي السمك جيدًا ونظفيه من الداخل.

شقي السمك من الظهر وافتحيه ليصبح مسطحًا مثل الفراشة.

لتحضير التتبيلة، في وعاء، اخلطي الثوم، الزيت، الخل، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة، والبابريكا جيدًا.

افركي السمك بالتتبيلة جيدًا، خاصةً من الداخل.

لتحضير الحشوة، في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الرومي والحار، ثم الطماطم والملح والبهارات.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

ثم ضعي السمك في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ضعي الحشوة فوق السمك وافرديها بالتساوي.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج السمك تمامًا.

زيني السمك بالبقدونس المفروم، وقدميه مع أرز أبيض أو خبز بلدي وسلطة طحينة.

للحصول على طعم أكثر روعة، يمكن إضافة شرائح الليمون والفلفل الحار على الوجه قبل إدخال السمك إلى الفرن.

السمك السنجاري

ولعمل السمك المقلي

مكونات عمل السمك المقلي:-

كيلو سمك فيليه أي نوع.

التتبيلة:

2 فلفل رومي أخضر.

2 ملعقة ثوم كبيرة.

حزمة شبت.

حزمة كسبرة خضراء.

ملعقة كمون كبيرة.

ملعقة كسبرة جافة كبيرة.

2 ملعقة مستردة كبيرة.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة هوت صوص.

ملعقة صغيرة كركم.

5 حبات حبهان.

ملح وفلفل أبيض.

دقيق وزيت للقلي.

طريقة عمل السمك المقلي:-

نضرب الفلفل الرومي مع كل مكونات التتبيلة في الخلاط حتى الملح والفلفل والشبت والكسبرة حتى يتجانسوا معا.

ثم نضعها على الفيليه، ونتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نخرج الفيليه من التتبيلة ونضعه في الدقيق.

ثم نقليه في زيت ساخن غزير ويقدم بعدها.

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