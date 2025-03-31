طريقة عمل الرنجة المقلية، أكلة مبتكرة في العيد

طريقة عمل الرنجة المقلية، الرنجة من الأسماك المدخنة الشهيرة التى لها مذاق مميز ويعشقها الكبار والصغار على مستوى العالم.

وطريقة عمل الرنجة المقلية، سهلة وبسيطة وتعتبر من الطرق المبتكرة لتحضير الرنجة، وهى مميزة فى عيد الفطر المبارك.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الرنجة المقلية.

مكونات عمل الرنجة المقلية:-

سمكة رنجة

دقيق

زيت للقلي

عصير ليمونة

بهارات (كمون، فلفل أسود)

طريقة عمل الرنجة المقلية:

نزيل الجلد والعظام من الرنجة ونقطعها إلى شرائح.

نغمس القطع في الدقيق المتبل بالكمون والفلفل.

نقليها في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

تقدم مع السلطة والخبز.

طريقة عمل الرنجة المقلية

فوائد الرنجة للصحة

ومن فوائد الرنجة التى تدفع لتناولها الآتي:

مصدر غني بالبروتين، ومن أول وأهم فائدة للرنجة أنها مصدر ممتاز للبروتين الحيواني عالي الجودة، والبروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد على إصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي كل 100 جرام من الرنجة على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار مناسب لمن يبحث عن بدائل مغذية للحوم الحمراء.

غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3، حيث تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة "أوميجا 3"، وهي دهون صحية تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب، تقليل الالتهابات، وتنشيط وظائف الدماغ.

كما تساهم اوميجا 3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز صحة الدماغ، والدهون الصحية الموجودة في الرنجة، خصوصًا اوميجا 3، تساعد في دعم وظائف الدماغ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب.

تناول الرنجة بشكل معتدل قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

مصدر للفيتامينات والمعادن، والرنجة غنية بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.

تحتوي الرنجة على معادن مهمة مثل الحديد، الفوسفور، السيلينيوم، واليود، وهي ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.